Инфекционист предупредила о вспышке COVID-19 из-за возвращения туристов

Москва, 4 августа. Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова не исключила новой вспышки COVID-19, которая может произойти из-за возвращения туристов.

По мнению инфекциониста, вторая волна эпидемии может начаться, если люди не станут соблюдать меры предосторожности, особенно на российских курортах.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова», — цитирует Кожевникову газета «Известия».

По словам специалиста, рост числа заболевших не говорит о начале второй волны COVID-19. Кожевникова считает такое развитие ситуации продолжением первой волны, так как «эпидемия не заканчивается так быстро, за несколько месяцев».

Ранее Оперативный штаб сообщил о смерти еще 12 пациентов с положительным тестом на коронавирус в Москве. Всего за прошлые сутки в столице умерли 13 пациентов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.