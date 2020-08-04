Названа причина недоступности вакцины от COVID-19 для детей

Москва, 4 августа. Вакцина от коронавирусной инфекции, которая была успешно разработана в России, пока не будет применяться на детях. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, он надеется, что вещество будет подходить для вакцинации детей. Однако, в соответствии с законодательством, цикл испытания с несовершеннолетними можно начинать только после того, как вещество будет опробовано на взрослых. Поэтому «исследование 18-» будет доступно для медиков лишь после третьей фазы испытаний.

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов отметил, что перед вакцинацией детей должна быть стадия доклинических испытаний на неполовозрелых животных. Однако стоит обратить внимание, что по статистике дети менее подвержены заражению COVID-19, чем взрослые.

«Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», — цитирует Тарасова РИА Новости.

Напомним, ранее американские ученые выявили новое свойство коронавируса. Специалисты из Университета Сан-Франциско заявили, что COVID-19 провоцирует мощный иммунный ответ. Механизм чрезмерной борьбы с вирусом приводит к тяжелому течению болезни. При этом иммунный ответ на вирус гриппа намного слабее.