Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог в России

Москва, 4 августа. Счетная палата (СП) предложила правительству России пересмотреть нормативы затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения. Соответствующее сообщение СП подготовила по итогам проверки использования средств бюджета на содержание дорог за два года.

Из отчета следует, что в стране протяженность трасс регионального значения почти в 10 раз больше федеральных. Но средств на них выделяется в восемь раз меньше. На содержание местных дорог в целом направляется менее трети от норматива.

«Проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей. В то время как на содержание региональных дорог почти в 8 раз меньше — 288 тыс. рублей на 1 км. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности», — цитирует сообщение ТАСС.

В Счетной палате также изучили закупки казенных учреждений Росавтодора. Проверка показала крайне низкий уровень конкуренции в сфере работ по содержанию и федеральной, и региональной сети.

Ранее лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной инфраструктуры «Убитые дороги», депутат Госдумы Александр Васильев предложил сузить ширину обочин, чтобы по ним было невозможно ездить.