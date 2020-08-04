В Раде заявили о переломном моменте в экономике страны

Киев, 4 августа. Действующая власть на Украине ведет страну не вверх, а вниз. Об этом свидетельствуют экономическая статистика, в соответствии с которой в 2019 году государство должно было быть на взлете, однако этого не произошло. С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.

Он утверждает, что в прошлом году в экономике государства произошел перелом. В своих выводах депутат опирается на теорию экономических циклов советского ученого Николая Кондратьева.

«Если в 2004 году у нас были самые высокие темпы экономического роста, в 2005 пришел Ющенко — у нас обвалилась экономика. В 2010 до 2013 подтянули снова экономику, цикл состоялся в плюс, провалились с 2014 по 2019», — поясняет депутат.

Таким образом, по мнению Колтуновича, в 2019 году после падения должен был начаться взлет. Однако этого не произошло и вместо того, чтобы «стартовать», государство «провалилось». Этот спад привел к тому, что во втором квартале 2020 года падение ВВП Украины составил 11%.

«К сожалению, при этой власти, я могу сказать это с уверенностью, что Украина становится непригодной для проживания. И чем дальше, тем сильнее», — сказал Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, согласно данным последних опросов, лидер Украины Владимир Зеленский все больше не устраивает украинцев. По мнению 68% респондентов, дела в стране идут плохо, и только 19% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. По мнению 60% опрошенных, за последние шесть месяцев экономическое положение Украины стало хуже.