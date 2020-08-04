Минтруд готовит новые выплаты на детей российским семьям в августе

Москва, 4 августа. В Министерстве труда и социальной защиты РФ готовят пособие на детей, которое должно помочь родителям приобрести необходимые школьные принадлежности. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщают СМИ.

В министерстве уточнили, что получить финансовую помощь смогут находящиеся в трудном финансовом положении семьи, а также семьи, в которых безработными оказались один или оба родителя.

В Минтруде подчеркнули, что в России уже существуют похожие программы поддержки испытывающих финансовые затруднения граждан. Но деньги на покупку обуви, одежды и канцелярских принадлежностей для школьников по ним не выделяются.

Новый проект выплат нацелен на помощь в приобретении именно этих вещей. Более точные условия предоставления выплат будут известны, когда проект будет полностью готов, сообщает портал Konkurent.

Ранее стало известно, что в Пенсионном фонде России (ПФР) намерены составить список всех семей, не получивших в июне и июле выплаты на детей до 16 лет и перевести их им. Отмечается, что на данный момент деньги получили уже около 90% всех семей с детьми от 3 до 16 лет. Большая часть из них подала заявления через портал госуслуг. Однако оставшиеся 10% заявлений не подавали.

По данным ПФР, речь идет о семьях, которые живут в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться и там не всегда доступна интернет-связь. Поэтому представители фонда намерены найти этих родителей и оформить для них сразу две выплаты по десять тысяч рублей. Перечисление средств для этих семей уже началось, выплаты будут производиться после 5 августа.