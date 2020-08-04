Как получить пособие по уходу за больным ребенком

Москва, 4 августа. Родители имеют право получать пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больными детьми. При этом, размер и срок выплаты зависит от тяжести болезни и возраста ребенка. Об этом рассказала доктор юридических наук Марина Буянова.

На сегодняшний день законом установлено, что если ребенку еще нет 7 лет, а родитель вынужден остаться дома и ухаживать за ним, на весь период лечения назначается пособие. В том случае, если ребенку от 7 до 15 лет, родители могут рассчитывать на пособие в течение 60 дней. При этом всего суммарно не более 60 дней в году. Если же ребенку от 15 до 18, то финансовая поддержка выдается в течение 45 дней. Размер же пособия зависит от стажа.

Так, по словам Буяновой, если родитель проработал менее пяти лет, ему назначаются выплаты размером 60% от среднего заработка. Если же он отработал от 5 до 8, то 80% от средней зарплаты. Если же стаж больше 8 лет — 100% от среднего заработка, сообщает Пятый канал.

Однако стоит обратить внимание, что существует ряд болезней, на которые данные ограничения не распространяются. Например, ВИЧ или онкология. В этом случае страховая компания должна оплатить 74 дней. При оформлении основанием для выплаты станет лечебный лист ребенка.

Напомним, ранее правительство РФ упростило порядок оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. С ноября для оформления выплаты не нужно будет предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.