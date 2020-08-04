Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов РФ

Москва, 4 августа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России прогнозируется повышенный индекс ультрафиолетового излучения.

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6-7 единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — сообщил ТАСС Вильфанд.

Достигающее семи единиц повышенное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в ближайшее время в Алтайском крае и Тыве.

Также «опасное солнце» со среды, 5 августа, ожидается в Ставрополье, Краснодарском крае, Крыму и республиках Серного Кавказа. Индекс в этих регионах будет достигать восьми-десяти единиц.

Индекс ультрафиолетового излучения в Москве в ближайшие дни составит три-пять единиц.

«Это не опасно, но осторожным быть все-таки следует», — отметил Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Программой ООН по окружающей среде, Всемирной метеорологической организацией и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он указывает на потенциальные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики индекса разработана шкала до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для глаз и кожи. Применять защитные средства необходимо при индексе равном или превышающем 3.

Ранее Вильфанд заявил, что, несмотря на народные поверья, комфортная для купания температура воды сохраняется в российских водоемах и после Дня Ильи Пророка. Сейчас, по словам метеоролога, температура воды в Москва-реке составляет более 20 градусов, а значит купальный сезон продолжается.