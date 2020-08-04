Российские семьи смогут получить новое пособие в 11 тысяч рублей

Москва, 4 августа. В Госдуме РФ выступили с предложением увеличить детские пособия до 11 тысяч рублей. Соответствующую выплату предлагается назначать нуждающимся семьям, в которых воспитывается ребенок возрастом от 3 до 7 лет включительно.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, увеличение данной выплаты является запланированной мерой. Семьи, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении, в следующем году смогут получать финансовую помощь в размере минимального прожиточного минимума. Размер его зависит от региона, однако в среднем он равняется 11 тысячам рублей.

На сегодняшний день данная выплата равняется половине прожиточного минимума, то есть чуть более 5,5 тысячи рублей. В следующем году вдвое вырастут выплаты семьям, где доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов.

«Это действительно большая проблема, когда в семье ребенок, а один из родителей должен его воспитывать. Так, как правило, теряется половина дохода семьи. Существует материнский капитал. Также планируются выплаты семьям, где доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов. Такие семьи получат пособие в размере до одного прожиточного минимума», — цитирует Бессараб издание «Конкурент».

Напомним, ранее стало известно, что Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей. Выплаты достанутся российским семьям, которым до этого не удалось получить финансовой поддержки. На данный момент деньги получили уже около 90% всех семей с детьми от 3 до 16 лет. Большая часть из них подала заявления через портал госуслуг. Однако оставшиеся 10% заявлений пока не подавали.