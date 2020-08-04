Пушков заявил, что Польша превращается в плацдарм США в Восточной Европе

Москва, 4 августа. Польша постепенно превращается в военную опору США на востоке Европы. Соответствующий замысел был еще у американского политолога Збигнева Бжезинского, однако это подрывает безопасность Польши. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Таким образом Пушков прокомментировал новость о том, что Вашингтон и Варшава накануне завершили переговоры, согласно которым в Польшу будут дополнительно направлены более тысячи солдат из Америки.
«Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует. Не удивлюсь, если вслед за военнослужащими в Польшу из той же Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы», — заявил Алексей Пушков.
Он обратил внимание, что ранее об этом говорила посол США в Варшаве Мосбахер. Однако после Варшава опровергла соответствующие заявления. Сенатор предполагает, что Штаты планировали убрать атомные заряды из Германии, где от них не в восторге, и передислоцировать в Польшу, где вооружению будут рады.
«Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе. Польская элита потешит свои амбиции, но безопасность Польши, которой и так никто не угрожает, это не укрепит, а напротив, серьезно подорвет», — считает Пушков.