Пушков заявил, что Польша превращается в плацдарм США в Восточной Европе

Москва, 4 августа. Польша постепенно превращается в военную опору США на востоке Европы. Соответствующий замысел был еще у американского политолога Збигнева Бжезинского, однако это подрывает безопасность Польши. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом Пушков прокомментировал новость о том, что Вашингтон и Варшава накануне завершили переговоры, согласно которым в Польшу будут дополнительно направлены более тысячи солдат из Америки.

«Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует. Не удивлюсь, если вслед за военнослужащими в Польшу из той же Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы», — заявил Алексей Пушков.

Он обратил внимание, что ранее об этом говорила посол США в Варшаве Мосбахер. Однако после Варшава опровергла соответствующие заявления. Сенатор предполагает, что Штаты планировали убрать атомные заряды из Германии, где от них не в восторге, и передислоцировать в Польшу, где вооружению будут рады.