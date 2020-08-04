Экс-соперник Лукашенко обратился с просьбой о помощи к мировым лидерам

Минск, 4 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало адресовал лидерам 32 стран письмо с просьбой о помощи в проведении в республике свободных выборов.

«От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран», — цитирует послание Цепкало РБК.

По его словам, цель белорусской оппозиции заключается в победе Светланы Тихановской. В случае ее избрания главой государства в период до шести месяцев должны пройти новые выборы президента, к которым, согласно плану, допустят всех кандидатов, в том числе, находящиеся в заключении.

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования намечен на воскресенье, 9 августа. Во вторник, 4 августа, начнется досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, в том числе на шестой срок баллотируется действующий глава государства Александра Лукашенко.

Ранее известный украинский политолог Ростислав Ищенко высказал предположение о том, что белорусские «евринтеграторы» и их иностранные партнеры, вероятно, готовят попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко уже в августе-сентябре этого года, поскольку не могут больше ждать.

Эксперт полагает, что вскоре в Минске может произойти насильственная смена власти. По его мнению, «белорусский майдан» будет организован не Западной Европой или США, как можно подумать в первую очередь, а местными «евроитеграторами» и их зарубежными партнерами из прибалто-польско-украинской лимитрофной системы.