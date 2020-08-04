Результаты отказа Швеции от карантина удивили аналитиков

Стокгольм, 4 августа. Аналитики, опрошенные изданием Bloomberg, оценили результаты отказа Швеции от карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По расчетам специалистов, потери в ВВП страны окажутся антирекордными.

Однако, в случае введения полноценных ограничительных мер, потери экономики Швеции могли бы оказаться на две трети больше существующих значений. Специалисты считают, что предварительный отчет правительства зафиксирует падение ВВП страны на 7%. Данный спад оказался менее существенным в сравнении другими европейскими государствами и США, где квартальное падение фиксируется на уровне 32,9%.

Но у подобного успеха есть и обратная сторона. Так, пандемия обернулась для Швеции высокой смертностью и туманными на сегодняшний день перспективами по восстановлению экономики. В соседних странах, таких как Финляндия, население уже преодолело пик заболеваемости, а крупные предприятия возобновили работу.

Стоит отметить, что ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль заявил, что властям следовало бы принимать более серьезные ограничительные меры. Врач считает, что с возникновением подобной ситуации в будущем руководство страны будет вводить ограничения, которые будут чем-то средним между тем, какие вводились в Швеции и в остальном мире.

Он также отметил, что множество заразившихся граждан страны умерли слишком быстро. Согласно последним данным, жертвами коронавируса там стали 4 468 шведов. Всего было выявлено более 38 тысяч инфицированных.