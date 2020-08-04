Мясников дал советы, как разнять драку и не умереть

Москва, 4 августа. Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал инцидент в Барнауле, в результате которого боксер убил одним ударом другого мужчину. По словам доктора, прежде чем пытаться помочь человеку, следует оценить ситуацию.

Драка, в которой погиб житель Барнаула, произошла в ночь на 27 июля. В Сети появились видео с инцидентом, снятые как вдовой убитого, так и очевидцами. На одном из роликов видно, как погибшему наносят удар по голове сзади, и мужчина замертво падает на землю. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», передавал RT. Правоохранители уже задержали 38-летнего подозреваемого. Он оказался бывшим профессиональным боксером.

«Мы — люди, мы должны приходить на помощь. Но получить смертельную травму на «ровном месте» тоже не вариант!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников, чтобы избежать подобного развития событий, советует в первую очередь понять, с какой стороны будет правильнее подойти к загоревшейся машине или к проруби, проанализировать, сколько человек участвует в драке и есть ли у них что-то в руках. Только после этого можно будет правильно действовать и не погибнуть.

Если речь идет о драке, Мясников советует сначала громко окрикнуть участников. После этого обхватить самого активного из них, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, обвить и увлечь на землю.

По его словам, вмешиваться в драку с палкой или другим оружием в руках не стоит, поскольку таким образом вы превращаетесь в угрозу для участников потасовки.