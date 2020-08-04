Адвокат рассказала новые подробности о расчленении рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 4 августа. Адвокат защиты по делу о расчленении известного под псевдонимом Энди Картрайт рэпера Александра Юшко Ирина Скурту рассказала о новых подробностях инцидента.

Юрист отметила, что верит Марине Кохал и уверена, что ей потребуется долгая реабилитация после всего пережитого. Не исключаю, что женщине «придется полежать в психиатрической клинике». По словам Скурту, Кохал дала по поводу смерти рэпера четкие показания, но остальное для женщины как в тумане.

«Она не может вспомнить, где она бродила потом, что делала», — рассказал Скурту.

Юрист ответила на вопрос о том, как супруге Картрайт удалось расчленить тело самостоятельно и где она этому научилась. По ее словам, Кохал провела ассоциации со своей профессией швеи.

Скурту отметила, что порвать на куски одежду проще по швам. По ее словам, если бы супруга рэпера «все обмозговала заранее», вероятно это у нее получилось бы. Однако Кохал «она все сделала за одну ночь», после чего «ужаснулась своему поступку». Избавиться от останков женщине помешали размеры тела Картрайт, утверждает Скурту.

«Как она могла вынести из квартиры тело здорового двухметрового мужика? Марина хрупкая, маленькая. Она поняла, что не может к останкам даже прикасаться», — цитирует юриста петербургского МК.

Изначально Кохал намеревалась действовать по схеме обвиненного в убийстве студентки историка Олега Соколова, но имела другие мотивы. Скурту считает, что супруга Картрайт не убивала рэпера. Ее «странный мотив» не основывался на ревности и не был корыстным, утверждает юрист.

О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. Супруга музыканта заявляла, что ее муж скончался за несколько дней этого от передозировки. Якобы чтобы уберечь рэпера от «бесславной смерти», Кохал расчленила тело мужа, а останки разложила по пакетам и хотела спрятать. Позже она позвонила адвокату, который и сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, вечером 29 июля Кохал неустановленным способом умышленно убила Картрайта в квартире дома на Невском проспекте, после чего для сокрытия следов преступления расчленила его тело. Первичная причина смерти рэпера пока не установлена, назначены экспертизы.