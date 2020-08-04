Губернатор Орегона пообещала отправить партию дырявых кроссовок на Украину

Москва, 4 августа. Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора штата Орегон Кейт Браун. В разговоре с пранкерами, которые выдали себя за представителей Украины, Браун пообещала прислать на Украину партию дырявых кроссовок из США.

Пранкеры сумели связаться с Браун через экономического советника Джейсона Льюиса. Во время разговора с американским губернатором, они представились украинцами и заявили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом уже в ближайшее время и при этом был бы не против посетит штат Орегон. Браун заявила, что для нее было бы большой честью принять украинского президента в своем штате.

Губернатор Орегона в беседе добавила, что с сожалением наблюдает за новостями из Украины и осведомлена о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в последние несколько лет. В ответ Вован и Лексус заявили, что якобы хотели бы приобрести большую партию кроссовок для военных Украины. Однако их бюджет очень ограничен, поэтому они согласны приобрести уже бывшую в употреблении обувь.

«Нам нужны уже поношенные кроссовки, возможно, с дефектами или небольшими дырками», — приводит слова пранкеров «Царьград».

В ответ Браун заявила, что постарается провести встречу с представителями штаб-квартиры одного очень известного производителя спортивной обуви, чтобы направить на Украину партию «дырявых кроссовок». Также пранкеры обсудили с губернатором Орегона вопрос об «экспорте наркотиков из США для депутатов Верховной рады» и возможном бракосочетании самой Кейт Браун с украинским президентом.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Польша, Литва и Украина договорились о создании новой структуры под названием «Люблинский треугольник».