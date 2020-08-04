Синоптик рассказал, как повлиял Ильин день на купальный сезон в РФ

Москва, 4 августа. Несмотря на народные поверья, и после Дня Ильи Пророка в российских водоемах сохраняется комфортная для купания температура воды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Примета о том, что в Ильин день купальный сезон завершается, не подтверждается, согласно нашим наблюдениям. Мы проверяли эту примету. Конечно, бывало, что в августе температура воды опускалась до 16 градусов, в такой купаться не захочется. Но также бывало, что в первой декаде сентября температура достигала 20–21 градуса», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

Сейчас, по словам метеоролога, температура воды в Москва-реке составляет более 20 градусов, а значит купальный сезон продолжается.

На российских курортах вода еще комфортнее. В Крыму, по словам Вильфанда, температура моря составляет 24–25 градусов, а на курортах Черноморского побережья — 25–26 градусов.

Ильин день отмечается 2 августа. В народном календаре праздник знаменовал завершение лета, прекращение жары и летних развлечений, в число которых входили купания.

Отметим, за мощь, умение повелевать стихиями и «управлять» молниями Илия признан покровителем «крылатой пехоты» — российских Воздушно-десантных войск. В частности, именно поэтому праздник в честь ВДВ отмечается в России в день церковного поминовения пророка Илии — 2 августа.