ПФР окажет консультации по вопросам выплат на детей дистанционно

Санкт-Петербург, 4 августа. Пенсионный фонд России (ПФР) запустил дистанционный способ обращения за консультациями по вопросам выплат на детей. Об этом сообщает Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отделении отметили, что им поступает много обращений по вопросам ежемесячной и единовременной выплат на детей. Для консультирования ПФР разработал и запустил дистанционный способ обращения за консультациями через Модуль взаимодействия специалистов фонда с гражданами.

Родители могут в электронном сервисе ONLINE.PFRF.RU на официальном сайте ПФР задать вопросы специалисту в онлайн-чате в режиме реального времени.

При необходимости проверить информацию более детально следует обратиться к специалисту фонда с использованием представленной формы в режиме чат-диалога.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ сократило перечень документов, необходимых для получения государственной помощи родителям детей от трех до семи лет. Соответствующий документ был опубликован 2 августа.

Распоряжение правительства начнет действовать с 1 ноября 2020 года. С этого момента органы власти будут сами уточнять у Службы судебных приставов сведения о взыскании алиментов. Родителям не придется предоставлять эти справки.

Ежемесячные выплаты на детей полагаются семьям с низким доходом, то есть с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года. При расчете общего дохода семьи не учитываются родственники, которые находятся на полном гособеспечении, служат в армии или сидят в тюрьме.