Пенсионный фонд РФ добавил возможность использовать кодовое слово

Москва, 4 августа. Пенсионный фонд представил новую возможность – персональное телефонное консультирование граждан с использованием кодового или секретного слова. Об этом сообщается интернет-портал «Пенсионный фонд Российской федерации».

Кодовое слово – это пароль, который можно использовать для дополнительной идентификации личности во время получения информации по вопросам предоставления как мер социальной защиты и поддержки, так и установления пенсий и социальных выплат. Благодаря ему при звонке на «горячую линию» гражданин сможет получить по телефону консультацию, содержащую его персональные данные. Таким образом, он будет избавлен от необходимости лично посещать ПФР.

Чтобы получить кодовое слово, гражданину нужно подать заявление, которое он может предоставить как лично, так и через представителя в клиентской службе территориального органа ПФР.

«Самый удобный способ — направить заявление через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Для этого необходимо войти в свой профиль пользователя, нажать на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» установить кодовое слово. Здесь же, если возникнет необходимость, можно его и изменить», — сообщает Пенсионный фонд России.

Ранее ФАН сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий ежегодную индексацию пенсий для работающих инвалидов. В случае принятия закона изменения коснутся страховой части пенсии и фиксированной выплате к ней.

Индексация выплат уже вступила в силу для пенсионеров, которые являются опекунами несовершеннолетних. Теперь распространить данную меру предлагается и на инвалидов.

В ПФР подсчитали, что индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн россиян, это около 14% от числа всех инвалидов в России. Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия готовится к масштабной визовой реформе.