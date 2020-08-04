Ревва провел танцевальный баттл с Пухляшом

Москва, 4 августа. Российский шоумен Александр Ревва, известный также по сценическому псевдониму Артур Пирожков, показал поклонникам танцевальный баттл с Дмитрием Красиловым, прославившимся как Пухляш из клипа Little Big.

Ревва опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом.

«Дэнс-кофе-брейк с «Пухляшом», — подписал ролик актер.

Под песню Rockit Херби Хэнкока Ревва и Красилов сделали несколько волн и сымитировали танец робота.

«Это бомба», — отметила в комментариях певица Глюкоза.

«Такие подвижные», — написала актриса Елена Валюшкина.

Смайлики «огонь» и «аплодисменты» оставили Валерий Сюткин и Валерия.

Фолловеры Реввы пришли в восторг от задорного танца.

«Бомба! Ору не могу. Какая гибкость, какая грация», — пишет пользователь под ником elena_molodec__number_1.

«Пухляш классный и пластичный. Ну, и Александр, конечно же, не уступает. Браво», — добавила klavdiiaevtushenko.

«Это ж шедевр», — считает ssapiro.

«Молодцы. Заводные парниши. Зажигалочки», — отметила julinepob.

Красилов стал популярен после появления в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение-2020.

В Интернете даже появилась петиция с просьбой отправить танцора на песенный конкурс вместе с коллективом, передавал RT. Однако из-за пандемии коронавируса конкурс перенесли.

Ранее Пухляш позволил себе эпатажную выходку, нырнув лицом в грудь певицы Анны Семенович. Герой клипа петербургской группы Little Big признался, что исполнил свою юношескую мечту.