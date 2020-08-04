Новый нацстандарт автономеров вступает в силу

Москва, 4 августа. Со вторника 4 августа в России вступает в силу новый национальный стандарт, регулирующий типы, размеры и технические требования к номерам для автомобилей, мотоциклов и иных транспортных средств. При этом новый документ сохранит преемственность ГОСТа, сообщили в Росстандарте.

В частности, изменения не коснутся шрифта, структуры и габаритов основных типов регистрационных номеров. Однако, новый стандарт вводит ряд изменений. Так будет введен новый тип знака для транспорта с нестандартным местом крепления номера. Также национальный стандарт уменьшает габариты знака для мотоцикла, при этом его структура остается той же. Одним из важных нововведений также станет появление «мотоциклетных» знаков для представителей консульств и дипломатических ведомств.

Новый тип регистрационных знаков также получит мототранспорт, который предназначен для езды по бездорожью. Например, снегоходы. Новый тип знака теперь полагается устанавливать и на мопеды, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для изготовления номера владелец может обратиться в специальную организацию, которая имеет соответствующее свидетельство.

Напомним, с 2022 года российские автомобилисты смогут резервировать, приобретать и передавать по наследству «красивые» номера, в которых повторяются цифры и буквы. На данный момент проект поправок в закон прошел антикоррупционную экспертизу.