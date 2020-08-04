Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми по 10 тысяч рублей после 5 августа

Москва, 4 августа. Пенсионный фонд России произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей. Его получат все, кто имеет на это право.

Ранее президент России Владимир Путин ввел выплаты на детей до 16 лет. В июне семьи получили единовременно 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет. В июле эти средства были выплачены повторно. Однако некоторые родители еще не получили эти деньги, что вызывает у Пенсионного фонда серьезное беспокойство.

В ПФР заявили, что намерены составить список всех семей, не получивших выплаты и перевести их им. Отмечается, что на данный момент деньги получили уже около 90% всех семей с детьми от 3 до 16 лет. Большая часть из них подала заявления через портал госуслуг. Однако оставшиеся 10% заявлений не подавали.

По данным ПФР, речь идет о семьях, которые живут в горных и северных районах страны. Туда сложно добраться и там не всегда доступна интернет-связь. Поэтому представители фонда намерены найти этих родителей и оформить для них сразу две выплаты по десять тысяч рублей. Перечисление средств для этих семей уже началось, выплаты будут производиться после 5 августа.

Ранее Светлана Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей выступила с предложением ввести систему страхования от безработицы в России, чтобы человек мог обезопасить себя на случай потери заработка. По мнению депутата, средства можно было бы отчислять в фонд: либо специально созданный под эти цели, либо в Фонд социального страхования, либо в Пенсионный фонд (ПФР).