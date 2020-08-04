Шесть прогнозов на курс рубля и нефти к концу 2020 года

Экономические эксперты сделали прогнозы на курс рубля и нефти до конца текущего года. В рамках онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Рубль, доллар или евро — что происходит на валютных рынках» специалисты обсудили будущее национальной валюты.

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отметил, что российский бюджет стал «трещать по швам», поскольку экономика РФ «зависит от цен на нефть и газ». Теперь же, по его словам, ситуация изменилась, цены на нефть вернулись на прежний уровень.

На курс валют, отметил Коган, в скором времени повлияет неизбежная вторая волна коронакризиса и выборы президента США, назначенные на осень. К концу года эксперт видит доллар по 75-78 рублей.

Коган добавил, что цены на нефть сейчас предсказывать бесполезно, но, по его мнению, скорее всего к концу года цена составит 45-47 долларов за баррель. Говоря о российской экономике, Коган выразил мнение, что «это будет вялотекущая рецессия и вряд ли будут прорывы».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что «рубль будет через определенное время укрепляться», что будет обусловлено ценой на нефть.

«Самый лучший рубль — стабильный рубль. Для бизнеса важнее иметь стабильный рубль. От стабильного рубля зависит состояние экономики. Рубль будет колебаться от стоимости нефти в ближайшее время», — добавил он.

Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек сообщил, что до конца года сохранятся величины 82-84 рублей за евро и 69-73 рублей за доллар. По его мнению, курс рубля может вернуться к мартовским величинам, поскольку цены на энергоресурсы будут расти.

Независимый аналитик Александр Егоров прогнозирует к концу года стоимость доллара в 77,9 рубля, а евро — в районе 90 рублей.

Его мнение не разделяет инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин.

«Не хотелось бы давать прогнозы. Из расчетов коллег — доллар к концу года 60–65 рублей, если уйдут краткосрочные факторы», — сообщил он.

При этом экономист советует россиянам хранить сбережения в рублях и опасаться вкладывать небольшие средства в акции, поскольку это очень рискованные инвестиции.

Экстрасенс Дарья Миронова предсказывает, что «рубль будет в этом году будет качаться».

«Евро вырастет до 100. Доллар достигнет 89. Ближе всего к кризису Россия будет в октябре. Придется делать реформу рубля, но власти справятся. Если есть сбережения в рублях — оставляйте в рублях. Рубль будет падать, но реформа его только укрепит», — уточнила она.

Отметим, в июле российская валюта продемонстрировала ослабление на Московской бирже. За месяц курс доллара прибавил около 4%, а курс евро вырос более чем на 10%, передавал RT. Эксперты опасаются, что в августе национальная валюта продолжит падение.