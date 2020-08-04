Украинские власти вновь лишили пожилых жителей Донбасса пенсий

Киев, 4 августа. Власти Украины решили вновь оказать давление на жителей ДНР, лишив пенсионеров возможности получать законно заработанные выплаты. Раньше пожилые люди каждые 60 дней ездили на подконтрольную Киевом территорию за деньгами, однако после пандемии и эта возможность исчезла. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Отмечается, что правительство страны не внесло изменений в правила пересечения границы, имея возможность назначить в ДНР уполномоченного представителя, который мог бы выдавать пенсионерам деньги.

Кроме того стоит отметить, что Киев запретил пенсионерам пересекать линию разграничения вопреки гуманитарным нормам. Тем самым правительство Украины лишь сильнее усугубило финансовое положение незащищенных слоев населения. Многие пенсионеры изо дня в день становятся беднее.

Так, например, некоторые из опрошенных пенсионеров Донбасса признаются, что раньше могли позволить себе купить колбасу и мясо. Однако из-за действий украинских властей пожилым людям приходится есть лишь суп и хлеб. Кроме того, из-за резкого снижения доходов престарелые люди вынуждены экономить на лекарствах и предметах первой необходимости.

В марте КПП на границе Украины закрылись из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проход через них был возобновлен лишь 10 июня, однако с существенными ограничениями. Так, например, Киев постановил всем, кто въезжает на территорию страны, устанавливать специальное приложение «Act at Home», которое следит за соблюдением двухнедельной самоизоляции. При этом правительство страны не учло, что пожилые люди могут не иметь смартфона.

Напомним, по состоянию на 1 июля общая численность пенсионеров на Украине достигла 11 241 834 человек. Средний размер пенсионной выплаты составил 3 393,54 гривны, что по курсу Нацбанка страны равняется почти 126 долларам (около девяти тысяч рублей).