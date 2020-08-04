Пять способов сохранить сбережения на фоне падающего рубля

Стоит ли бояться обвала рубля, в какой валюте открывать счета и имеет ли смысл тратить сбережения на акции и биткоины. Все эти темы обсудили финансовые эксперты в рамках онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Рубль, доллар или евро — что происходит на валютных рынках».



Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек дал советы россиянам, куда вложить имеющиеся у них 200-300 тыс. рублей. По его словам, лучшим вариантом будет открыть счет в банке в рублях, чтобы получить 6,5-7% годовых.

Вкладывать подобные суммы в акции эксперт не советует.

«Чтобы купить и получить хороший доход надо иметь хорошие деньги. Дивидендов вы можете дождаться лишь через полтора года, а акции как растут, так и падают. Это рискованная деятельность, лучше эти 300 тыс. положить в банк и получить гарантированный доход», — подчеркнул он.

Независимый аналитик Александр Егоров, отвечая на вопрос как стоит хранить свои деньги, отметил, что «основную массу надо хранить в той валюте, которую больше тратите».

«Если есть планы на будущее с заграницей — лучше покупать ту валюту, которая предпочтительнее. С точки зрения хранить — в основном рубли», — уточнил он.

При этом эксперт не советует покупать криптовалюту в надежде на ее рост. Эксперт напоминает, что «биткоин — инструмент не для большинства», тот, кто им занимается может позволить себе рисковать. Кроме того, в российском законодательстве есть ряд значительных ограничений.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин также выступает за вклады в рублях.

«Если хотите потерять — покупайте золото, валюты, биткоины. Чтобы заработать — вклады в рублях, покупка акций», — сообщил он.

При этом он уточнил, что заработать на акциях простому человеку вряд ли удастся.

«Скорее всего потеряете деньги. Акции не для всех, рискованный инструмент. Любая акция может подешеветь. В лучшем случае это 10% населения», — добавил Нигматулин.

Экстрасенс Дарья Миронова дала прогнозы относительно российской валюты. По ее словам, вклады лучше оставить в национальной валюте, несмотря на ослабление рубля.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также выступает за хранение денег в банке в национальной валюте. По его мнению, через некоторое время рубль будет укрепляться благодаря росту цены на нефть.

Отметим, в июле российская валюта продемонстрировала ослабление на Московской бирже. За месяц курс доллара прибавил около 4%, а курс евро вырос более чем на 10%, передавал RT. Эксперты опасаются, что в августе национальная валюта продолжит падение.