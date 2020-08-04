Совфед вернется к обсуждению закона о домашнем насилии осенью

Москва, 4 августа. Работа над проектом закона о профилактике семейно-бытового насилия возобновится этой осенью. В Совете Федерации планируют обязательно найти правильный баланс интересов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Как отметил сенатор, на сегодняшний день Совфед пытается разработать специальную систему профилактических мер, которые бы защищали людей от домашнего насилия. По мнению Клишаса, в этом деле особо важную роль могут сыграть общественные организации. Вместе с тем он обратил внимание на несостоятельные опасения о том, что в процесс могут вмешаться иностранные НКО.

По словам Клишаса, подобные организации наоборот выступают против закона о домашнем насилии. В подтверждение этому говорят различные петиции.

«Давайте посмотрим, какие общественные организации массово распространяли, в том числе в соцсетях, петиции против этого законопроекта. И вы увидите, что это иностранные организации, зарегистрированные, например, в Испании. Они четко подпадают под понятие иностранного агента», — цитирует Клишаса «Парламентская газета».

Напомним, широкая дискуссия в СМИ и социальных сетях по поводу закона о домашнем насилии развернулась осенью и зимой прошлого года.

Соавторы законопроекта, в числе которых адвокаты, феминистские организации, а также депутат и телеведущая Оксана Пушкина, считают, что преследователь — член семьи должен быть лишен права приближаться к родным в случае, если будет доказана исходящая от него угроза.