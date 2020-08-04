Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам

Москва, 4 августа. Магистра клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом. Сразу несколько девушек заявили, что стали жертвами домогательств Друзя.

Девушка по имени Анна рассказала, что когда ей было шестнадцать лет, она присутствовала на турнире «Что? Где? Когда?» в Калининграде. Школьница решила сделать фотографию с Друзем, однако его поведение шокировало поклонницу.

«Мы же смотрели все сезоны игры по телевизору, эти люди были нашими кумирами. Сначала Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась в районе груди. И он отпустил что-то пошлое — не могу даже вспомнить, что именно, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась — ни до, ни после. Это было неприятное открытие», — рассказала она.

Похожую историю рассказала и Виктория Маяковская. Когда ей было 17 лет, она приняла участие в молодежном форуме «Всмысле», куда приехал Друзь, чтобы провести одну игру. По ее словам, неприятный инцидент также произошел во время фотографирования с кумиром.

«Я справа от него, девочка Маша — слева. Его руки четко на наших ягодицах, — негодовала Виктория. — Доказательств у меня нет, но есть воспоминания в копилку. Мы встали. Сначала он нас обнял нормально — за талию, а потом, когда фотограф начал обратный отсчет, спустил руку, прижал посильнее — и отпустил. И сразу же ушел. Мы с Машей переглядываемся — и я понимаю, что в ее отношении было все то же самое», — заявила она.

Ранее журналистка Екатерина Аренина написала в Twitter, что игрок телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский пытался ее поцеловать и звал к себе домой. По словам девушки, это происходило в 2010 году, Скипский преподавал у нее в школе географию.