Вика Цыганова восхитила поклонников откровенным фото

Москва, 4 августа. Поклонники 56-летней певицы Вики Цыгановой пришли в восторг от ее откровенной фотографии в бикини.

Цыганова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в раздельном купальнике красного цвета в белый горошек. Причем певица выбрала довольно дерзкую позу, выгодно подчеркнув грудь.

Поклонники пришли в восторг от фотографии, осыпав певицу комплиментами.

«О, восторг!!! Голливуд отдыхает! Спасибо вашим родителям, Виктория, за такую талантливую и прекрасную дочь!» — пишет в комментариях пользователь под ником istomina425.

«И вообще, Виктория Юрьевна, вы прекрасны. Аж глаз за вашу красоту радуется», — добавила galushalove2003.

«Просто восторг. Ваша красота чувствуется изнутри, в итоге все налицо. Потрясающая женщина», — отметила Innabaronina.

Ранее 38-летняя топ-модель Наталья Водянова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой она отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна в отеле Epi Plage во Франции. На Водяновой — голубой слитный купальник с длинными рукавами. Поклонники модели были шокированы видом длинных и стройных ног Водяновой, оставив две сотни комментариев.