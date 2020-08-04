Ургант удивил поклонниц стройной фигурой и мускулистыми ногами

Москва, 4 августа. Российский шоумен и ведущий Иван Ургант удивил подписчиц своего Instagram-аккаунта необычной фотографией. На снимке мужчина похвастался накачанными ногами и стройной фигурой.

Судя по всему, фото было сделано неподалеку от велоклуба. В кадре Ургант сидит на велосипеде, одетый в спортивную форму — обтягивающие короткие шорты, куртку, шлем и очки. Многие из фанатов ведущего обратили внимание на накачанные ноги мужчины. Другие отметили, что ему пошла на пользу диета. Ранее Ургант признался, что он начал следить за своими питанием. Например, ограничивать потребление молока.

«Если бы знали вы, как мне дороги безлактозные вечера», — шутливо подписал снимок Иван Ургант.

Стоит отметить, что подписчицы положительно отнеслись к новым привычкам звезды, а также его внешности.

«Вот это я понимаю — ноги. Безлактозные вечера тоже одобряю», Очень хорошие фото», «Ого, Иван! Такими темпами от вас останется скоро одна стройность! А это скучно! Где щечки и все остальное?» — пишут фанаты Урганта.

Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд. Иван Ургант вошел во вторую пятерку. По данным издания, ведущий за 2020 год заработал около 5,1 млн долларов.