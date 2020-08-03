Эксперты назвали вызывающие рак груди продукты 

Москва, 3 августа. Эксперты портала The Health Site составили список из шести типов продуктов, которые могут спровоцировать возникновение рака груди.

Эксперты подчеркивают, что заболеваемость и смертность от рака молочной железы растет, особенно в развивающихся странах, где большинство случаев диагностируется на поздних стадиях. Несмотря на то, что точная причина рака молочной железы остается неясной, генетические мутации, образ жизни и факторы окружающей среды могут играть роль в повышении риска возникновения этого вида рака.

Ученые составили список продуктов, которые повышают риск развития рака молочной железы. На первой строчке расположился алкоголь. Это связано с тем, что спиртные напитки могут увеличивать уровень эстрогена и других гормонов, а также повредить ДНК в клетках и таким образом увеличить риск рака груди.

На второй строчке антирейтинга находится фаст-фуд: злоупотребление которым приводит к набору веса и ожирению, что является фактором риска развития рака молочной железы. Пища с высоким содержанием жиров также связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Опасность таит и жареная пища. Наиболее опасно в этой связи жареное красное мясо. В группе риска находится также обработанное мясо (к примеру, бекон, колбасы, ветчина).

На пятой строчке — сахар. Кроме ожирения, диета с высоким содержанием сахара также может усиливать воспаление и экспрессию определенных ферментов, связанных с ростом и распространением рака.

На последней строчке находятся рафинированные углеводы, диета из которых может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови и повысить риск развития нескольких видов рака, включая рак желудка, молочной железы и колоректальный рак. Ученые советуют сократить потребление рафинированных углеводов, таких как белый хлеб и сладкие хлебобулочные изделия.

Ранее RT сообщал, что в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был в РФ зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Далее идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Самый низкий показатель был зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. населения, Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).