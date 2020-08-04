Постпред РФ при ОБСЕ заявил об изменении тактики России

Москва, 4 августа. Представители России в ОБСЕ больше не хотят поддерживать западных кандидатов на руководящие посты в организации, поскольку это является очевидной дискриминацией и вопиющей несправедливостью. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Поводом для того, чтобы изменить свою тактику в работе международной организации, стали постоянные споры и закулисные игры. По словам Лукашевича, Запад не может себе представить, что генеральным секретарем ОБСЕ может стать представитель иной страны. Например, Беларуси.

«Они считают, что ОБСЕ — это западный институт, такой же как НАТО и ЕС. Но ведь и восточные страны в организации имеют право рассчитывать на назначения. А за весь период существования ОБСЕ во главе ее исполнительных структур не стояло ни одного представителя Содружества! Это очевидная дискриминация и вопиющая несправедливость», — объяснил Лукашевич в интервью «Коммерсанту».

Также постпред РФ напомнил, что еще 3 года назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва дает согласие на четырех назначенцев от западного лагеря. Тем не менее, ситуация зашла в тупик из-за политических соображений Запада, считает дипломат. Было отмечено, что вполне возможно РФ перестанет выставлять непосредственно своих кандидатов, рассчитывая на представителей СНГ.

Напомним, ранее Лукашевич заявил, что власти Литвы, Латвии и Эстонии нарушают нормы, касающиеся свободы слова. Прибалтийские государства пользуются разнообразными методами для давления на русскоязычные СМИ.