Драка в Новороссийске с участием десантников попала на видео

Москва, 3 августа. Массовая драка с участием десантников произошла в День ВДВ в центре Новороссийска. Видео потасовки было опубликовано в паблике «Новороссийск ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что конфликт начался с перепалки мужчины в тельняшке и прохожего. За конфликтом наблюдают еще четверо мужчин в голубых беретах. Затем один из наблюдавших за конфликтом попытался разнять дерущихся. К нему присоединились и другие, растащив участников потасовки в разные стороны.

Как рассказал очевидец стычки, в результате драки один человек пострадал и был госпитализирован.

Напомним, что ранее сообщалось о массовой драке десантников с сотрудниками Росгвардии в московском Парке Горького. Один из бывших десантников был задержан за нахождение пьяным в общественном месте. Источник отмечает, что среди отмечающих было немало выпивших людей. В результате драки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили.

Ранее председатель Союза десантников РФ Валерий Юрьев, комментируя инцидент, отметил, что в организации хотели взять на себя проведение празднования 90-летия воздушно-десантных войск, однако не получили соответствующего разрешения Роспотребнадзора. Юрьев также предположил, что потасовка могла быть спровоцирована представителями Росгвардии.