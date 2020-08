Первое летающее такси испытали в Германии

Берлин, 3 августа. Новый летательный аппарат будущего CityAirbus, получивший название «летающее такси», был испытан в Германии. По словам специалистов, через несколько лет данный вид транспорта может совершенно изменить привычный городской трафик и способ передвижения в мегаполисе. Об этом пишет издание Travel and Leisure.

CityAirbus пилотируется дистанционно. Воздушное такси способно перевозить максимум четырех пассажиров, при этом воздушное судно развивает скорость до 120 километров в час, а средняя поездка на CityAirbus будет занимать не более 15 минут. Новый тип вертолета имеет четыре горизонтальных винта, а также моторы, которые полностью работают на электричестве.

