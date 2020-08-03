Покрас Лампас открыл тайну зашифрованного текста на граффити в Екатеринбурге

Екатеринбург, 3 августа. Арсений Пыженков, более известный как стрит-арт художник Покрас Лампас, рассказал, что в своем скандальном граффити «Супрематический крест» в Екатеринбурге он добавил текст, который никто не смог заметить.

В июле прошлого года Покрас Лампас создал арт-объект «Супрематический крест» размером более 6,6 тыс. квадратных метров. Граффити располагалось на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге. Однако после начала дорожных работ граффити залили гудроном. Работы по восстановлению арт-объекта затянулись, поскольку протесты организовывали верующие. В итоге художник восстановил работу в октябре. Она была немного изменена, без изображения креста.

«Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство». Это настоящий текст моего восстановленного «Метасупрематического креста» в Екатеринбурге. Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание», — сообщил Покрас Лампас на своей странице в Instagram.

По словам художника, о тайном тексте никто не знал, за исключением нескольких близких друзей.

Покрас Лампас пообещал в скором времени посетить Екатеринбург в рамках «самоорганизованного партизанского» фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ожидается, что участие в мероприятии примут 55 авторов и творческих коллективов со всей России.