Жену убитого рэпера Энди Картрайта арестовали до 30 сентября

Санкт-Петербург, 3 августа. В понедельник Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для жены рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, которая подозревается следствием в убийстве и расчленении тела супруга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, не работает», — говорится в заявлении суда.

Адвокаты Кохал оказались недовольны мерой пресечения и попросили о домашнем аресте. Тем не менее, судом было удовлетворено ходатайство следствия. Кохал пробудет в СИЗО до 30 сентября.

По предварительной версии, женщина ночью 29 июля, находясь в квартире на Невском проспекте, умышленно убила Картрайта. После этого она расчленила труп для того, чтобы скрыть следы преступления. На сегодняшний день ей предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Сама женщина свою вину не признает.