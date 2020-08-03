Собчак объяснила, почему не хочет увеличивать грудь

Москва, 3 августа. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала циркулирующие в прессе слухи, в которых утверждается, что она собирается увеличить грудь. В своем блоге она опубликовала рекламу клиники пластической хирургии.

Собчак записала небольшое видео, где объяснила, что раньше у нее действительно было желание вставить себе импланты, так как многие смеялись над ее маленькой грудью. Однако позже Собчак передумала и больше не собирается обращаться за помощью к пластическим хирургам. Многие, тем не менее, вспомнили, что в прошлом десятилетии Собчак регулярно надевала бюстгальтеры с увеличивающим эффектом.

Стоит отметить, что комментаторы не поняли, почему Собчак рекламирует клинику, если сама не пользовалась ее услугами.

«Странная реклама. Сапожник без сапог», — написал один из пользователей.

Напомним, что в апреле Собчак случайно показала оголенную грудь своим подписчикам в Instagram. Обнаженная Собчак решила поделиться с подписчиками, какими косметическими средствами она пользуется, и случайно показала свою грудь. Отражение телеведущей появилось на стоящем в кадре стеклянном пузырьке с сывороткой для лица. Пользователи Сети моментально отреагировали на такую оплошность и начали гадать, удалит ли «блондинка в шоколаде» откровенные кадры.

Многие пришли к выводу, что провокационное видео так и останется в профиле телеведущей, которая неоднократно демонстрировала свою любовь к откровенным кадрам.