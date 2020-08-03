Медовый Спас: какого числа празднуется в 2020-м, история и традиции

Первый и самый «сладкий» из трех Спасов ежегодно отмечается 14 августа и знаменует собой начало Успенского поста. Поговорим о том, почему он носит название Медового, и расскажем о традициях и поверьях, связанных с этим днем.

Почему первый Спас называется Медовым: история и традиции праздника

Август — время Спасов. Существует несколько версий происхождения этого слова:

У древних славян так назывались первые две недели последнего летнего месяца. По другой версии «Спас» может олицетворять Спасителя Иисуса Христа. «Спас» — сокращенный вариант от «спасаться», которое когда-то являлось синонимом «запасаться».

Начинает череду праздников Медовый Спас, за ним следуют Яблочный и Ореховый. Каждый из дней имеет свое значение как с религиозной, так и с хозяйственно-бытовой точек зрения.

Первый Спас начали отмечать еще в IX веке в Константинополе. Суть его состояла в том, что по улицам проносили частицу Животворящего Креста, на котором принял смерть Иисус Христос. Ей освящали дома и водоемы с целью исцелить болящих, коих в это время года всегда было великое множество из-за жары и недостаточного уровня гигиены, что приводило к распространению тяжелых инфекций. Удивительным образом после совершения такого крестного хода болезни действительно отступали.

Интересно, что праздничная дата выпала на тот же день, что и Крещение Руси, поэтому Спас имеет еще одно народное название — Мокрый. В этот день наши предки старались во что бы то ни стало окунуться в воду. Считалось, что таким образом человек смывал с себя все грехи. А вот после Спаса на воде уже никто не купался — реки и озера начинали цвести, а летний сезон считали оконченным.

Вступало в свои права горячее время сбора урожая. Медовым праздник прозвали из-за того, что наступала пора сбора меда. Существовало поверье, что 14 августа нужно непременно успеть собрать весь урожай, чтобы он не достался пчелам с чужих пасек. Хозяева заранее присматривали самый медоносный улей, чтобы в назначенный день отнести его дары в храм и освятить. Оставлять себе весь собранный мед не было принято — соты клали на деревянное блюдо и щедро делились со служителями церкви, соседями, обездоленными и просто угощали сладким лакомством местных ребятишек.

Первый Спас имеет еще одно имя — Маковей. Существует две версии его происхождения, одна из которых весьма трагична. Согласно ей, сирийский правитель Антиох Эпифан в 166 году до н. э. принуждал своих подданных принять язычество. Братья семьи Маккавеев отказались подчиниться и предать свои убеждения. Тогда жестокий тиран по одному убил всех семерых. Свидетельницей жуткой расправы была их мать, которая не смогла перенести потери и умерла от горя.

Вторая версия названия куда более приземленная — именно к середине августа созревал мак, и крестьяне приступали к его сбору. Хозяйки добавляли зернышки в выпечку и подавали с блинами, щедро сдабривая угощения медом.

Утром праздничного дня вся семья отправлялась в церковь, чтобы освятить плоды своих трудов и поблагодарить Господа за щедрость. Помимо меда, воды и мака люди засушивали и святили букетики из полевых цветов — васильков и бархатцев. Из них делали обереги, а в отваре купали младенцев, чтобы уберечь от дурного глаза.

После службы батюшка совершал крестный ход к ближайшему водоему, а прихожане окунались в воду, чтобы избавиться от хворей и дурных мыслей.

Поскольку 14 августа начинался Успенский пост, пышных празднеств не устраивали. Считалось, что в это время все мысли должны быть обращены к Богу, поэтому шумные гуляния не приветствовались. Мясо, алкоголь и прочие кулинарные излишества из рациона исключались. Гостей потчевали постными пирогами и печеньем с маком, ягодами и фруктами. Начинали трапезу с ложки освященного меда и молитвы.

В Медовый Спас, как и во время любого другого религиозного праздника, возбранялось ссориться, сквернословить, предаваться чревоугодию и отказывать в помощи ближнему. Также запрещалось работать в поле и хлопотать по дому.

Какие существовали приметы и поверья

Наши прадеды были весьма суеверны, поэтому пристально следили за природными явлениями. Так появились некоторые приметы:

Заметили, что с цветущих роз облетают лепестки — пора прощаться с теплом. Ласточки летят в сторону юга — жди ночных заморозков. Дождь 14 августа считался добрым знаком. Влага в этот день должна была на весь следующий год избавить от засухи и лесных пожаров. Если на улице прохладно — жары следующим летом ждать не приходится. И наоборот: на дворе стоит зной — готовься к теплу в будущем году. Предки верили, что если сильно шуметь, можно отпугнуть пчел и остаться без меда. Очень приветствовались подаяния у ворот церкви. Того, кто был добр и щедр к обездоленным, ждало отпущение грехов.

О пользе меда

Мед вполне заслуживает того, чтобы в его честь был назван первый из трех больших праздников, ведь это продукт совершенно уникальный и невероятно полезный. Его едят в чистом виде в качестве десерта, добавляют в выпечку, соусы и маринады, используют как лекарство и косметическое средство.

Вот некоторые из его чудодейственных свойств:

Содержащиеся в его составе вещества обладают тонизирующим действием и помогают восстановиться после тяжелых физических нагрузок. Янтарное лакомство делает кожу мягкой и упругой, оказывает омолаживающий эффект, способствует регенерации клеток. Попробуйте домашние маски с медом, и вы будете приятно удивлены результатом. Помогает быстро встать на ноги во время простудных заболеваний, согревая и смягчая боль в горле. Является полезным заменителем сахара. Способствует улучшению мозговой деятельности.

Не стоит расстраиваться, что лето подходит к концу, ведь август так богат своими дарами. Медовый Спас — светлый семейный праздник. Даже если вы не являетесь счастливым обладателем собственной пасеки, самое время купить баночку полезного лакомства и тихо отпраздновать этот день с близкими.