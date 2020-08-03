Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Вашингтон, 3 августа. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме потребовал от Китая до 15 сентября продать приложение TikTok американским компаниям. В противном случае популярная социальная сеть «выйдет из игры» на рынке США.

«Мы установили дату — примерно 15 сентября, в этот момент TikTok прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит его, то это будет интересно», — сказал глава Белого дома.

При этом Трампом было отмечено, что он уже обсуждал вопрос покупки приложения с руководством корпорации Microsoft. Он высказал мнение, что приобретать стоит не 30% компании, а всю целиком. Трамп также заявил, что часть средств от продажи должна пойти Министерству финансов США.

Напомним, что о планах Microsoft приобрести TikTok у китайской компании ByteDance стало известно 31 июля. Поводом для этого стали заявления Трампа о том, что он может запретить работу социальной сети на территории США. По мнению американского правительства, приложение якобы может передавать властям КНР информацию частного характера. Представители китайской компании ByteDance, которой принадлежит приложение, заявили, что никогда не передавали такие данные властям Китая и не планируют этого делать.