Врачи назвали главные признаки гипертонического криза

Москва, 3 августа. Поражение человека гипертоническим кризом нередко приводит к гибели, из-за чего медики начали называть этот опасный недуг «тихим убийцей». Однако есть способы заблаговременно распознать смертельную опасность.

Сотрудники клиники Майо назвали семь признаков, которые помогут понять, что человек столкнулся с гипертоническим кризом. Если больной вовремя поймет, что он находится в опасности, это может спасти ему жизнь.

Первым признаком криза является резкая острая боль в груди. Вслед за этим симптомом появляются спутанность сознания и сильная головная боль. Перед наступлением криза человек может заметить нарушение зрения, пациент способен перестать обращать внимание на окружающих или впасть в состояние беспокойства. О приближении опасности также предупредят затрудненное дыхание, судороги в теле и тошнота, передает «АН».

В случае скачка давления или появления симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. В случае с кризом медлить нельзя, так как распознать «тихого убийцу» необходимо как можно раньше.

Каждый может столкнуться не только с кризом, но и с множеством других угроз здоровью, о которых также необходимо знать. Как сообщалось ранее, доктор Мясников предупредил об опасности внезапных обмороков.