С-70 «Охотник» способен серьезно усилить Россию

Москва, 3 августа. Уже в 2024 году тяжелые российские беспилотники «Охотник» начнут производиться серийно. Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, какими преимуществами обладает российская боевая машина.

Согласно имеющейся информации, серийное производство и поставки отечественного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начнутся в ближайшие четыре года. По словам Виктора Баранца, после появления на вооружении ВКС новых беспилотников, обороноспособность страны серьезно вырастет.

«С обретением «Охотника» мы достаточно серьезно усилим свой военно-воздушный кулак», – объяснил эксперт.

По словам специалиста, новинка отечественного ВПК обладает весьма внушительными характеристиками. Скорость БПЛА будет достигать тысячи километров в час, а его взлетная масса составляет порядка 20 тонн. При этом дальность полета машины составляет шесть тысяч километров, что, в теории, позволяет БПЛА долететь от Москвы до Лондона и вернуться обратно, сообщает радио Sputnik.

От классических самолетов «Охотник» отличается развитым электронным «мозгом». Ему просто необходима высокая вычислительная способность, чтобы дрон мог четко управляться оператором с земли.

Российские специалисты разрабатывают не только ударные беспилотники, но и способы для эффективной борьбы с БПЛА. Как сообщалось ранее, в России создан новый мобильный комплекс для защиты от вражеских дронов.