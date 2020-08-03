Тодоренко рассказала о травмах во время подготовки к «Ледниковому периоду»

Москва, 3 августа. Телеведущая Регина Тодоренко активно готовится к одному из проектов — шоу «Ледниковый период». Постигать основы фигурного катания ей помогает олимпийский чемпион Роман Костомаров. Тренировки оказались делом непростым, о травмах и происшествиях теледива рассказала подписчикам в Instagram.

По словам ведущей, она не только получила травмы сама, но и «уронила» призера Олимпиады. Однако трудности не останавливают Тодоренко, судя по опубликованному видео.

«Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой о лед. Надеюсь, дальше будет полегче. Дожить бы до начала проекта», — написала теледива.

С улыбкой на ролике ведущая признается, что на льду до сих пор стоит «как корова». Тем не менее ей интересно заняться тем, чего никогда не делала.

Тодоренко призналась, что перед тренировкой очень волнуется, ведь ей надо пытаться «дотягивать» до уровня партнера-чемпиона.

Подписчики теледивы осыпали ее «сердечками», похвалили за тренировки и пожелали удачи на выступлении.

«Регина жги. Удачи. Будем болеть за вас с Романом», — написала поклонница.

Добавим, что супруг теледивы Влад Топалов также стал участником программы. Кататься он будет с победительницей Олимпиады в Сочи Еленой Ильиных.