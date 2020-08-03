Франция столкнулась с экономической катастрофой

Париж, 3 августа. Пандемия коронавируса вызвала во Франции настоящую экономическую катастрофу, аналогов которой страна не испытывала со времен Второй мировой войны. Удар испытали все отрасли промышленности и бизнеса.

Франция стала одним из лидеров антирейтинга еврозоны по всем основным показателям. Так, во втором квартале наблюдалось падение ВВП Франции на 13,8%. Одновременно с этим сократилось потребление – на 11%, инвестиции (17,8%) и экспорт (25,5%). Таким образом, согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП Франции в этом году упадет на 11%.

Множество компаний понесли значительные убытки, так автопроизводитель Renault только за первый квартал этого года лишился 7,3 миллиарда евро. Нефтегазовая компания Total сообщила о потере 8,4 миллиарда долларов. По оценкам экспертов, восстановление экономки произойдет не скоро и потребует не менее двух лет. Предполагается, что уровень безработицы поднимется до исторического максимума и составит 11,5% к середине 2021 года.

По мнению экспертов, экономическая катастрофа во Франции вызвана тем, что жесткий карантин в ней длился около двух месяцев – в отличие от Германии, где он продолжался месяц. Для сравнения, падение ВВП в Германии составило 10,1% к предыдущему кварталу.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это «исторический день для Европы».

По словам премьер-министра Бельгии Софи Вильмес, итоговый компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС составляет 1,074 триллиона евро, объем внебюджетного фонда восстановления экономики Евросоюза остался на уровне 750 миллиардов евро.