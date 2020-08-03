Самолет ООН с россиянами совершил жесткую посадку в Мали

Москва, 3 августа. Самолет ООН с российскими гражданами на борту совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. В результате авиаинцидента, по предварительным данным, пострадали 11 человек.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление миссии ООН в Мали, 11 человек пострадали во время жесткой посадки в аэропорту Гао в северной части Мали. На борту самолета, вылетевшего из Бамако, находились четыре пассажира (все — персонал ООН) и семь членов экипажа. По предварительным данным, семь членов экипажа имеют российское гражданство.

Большая часть фюзеляжа самолета затонула в заболоченной земле в результате недавних дождей. По словам источника издания в аэропорту, инцидент произошел не из-за погоды в Гао. По факту жесткой посадки самолета ООН будет проведено расследование.

По данным портала Maliweb, один из пострадавших получил серьезные травмы. Однако ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мали сообщает, что никто тяжело не пострадал при жесткой посадке самолета.