Самолет ООН с россиянами совершил жесткую посадку в Мали

Москва, 3 августа. Самолет ООН с российскими гражданами на борту совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. В результате авиаинцидента, по предварительным данным, пострадали 11 человек.
Как сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление миссии ООН в Мали, 11 человек пострадали во время жесткой посадки в аэропорту Гао в северной части Мали. На борту самолета, вылетевшего из Бамако, находились четыре пассажира (все — персонал ООН) и семь членов экипажа. По предварительным данным, семь членов экипажа имеют российское гражданство.
Большая часть фюзеляжа самолета затонула в заболоченной земле в результате недавних дождей. По словам источника издания в аэропорту, инцидент произошел не из-за погоды в Гао. По факту жесткой посадки самолета ООН будет проведено расследование.
По данным портала Maliweb, один из пострадавших получил серьезные травмы. Однако ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мали сообщает, что никто тяжело не пострадал при жесткой посадке самолета.
«Посольство держит ситуацию на контроле. Речь идет об ооновском рейсе, который выполнял Utair. На борту было 11–12 человек, сколько пострадавших уточняется, но максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту», — сообщил собеседник агентства.