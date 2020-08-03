Экс-король Испании собрался уехать из страны после скандалов

Мадрид, 3 августа. Экс-король Испании Хуан Карлос I намерен покинуть страну. Заявление об этом сделал королевский дом, пишет El Espanol.

Желание бывшего монарха покинуть Испанию может быть связано с тем, что его имя фигурирует в коррупционных скандалах. Хуан Карлос I написал в обращении к нынешнему королю — своему сыну Филиппу VI, что на него оказывается мощное давление общественности в связи с событиями прошлой жизни.

Стоит напомнить, что угодивший в скандальные ситуации Хуан Карлос I добровольно отрекся от престола, который передал сыну. Нынешнему монарху была неприятна ситуация вокруг его отца. Весной он отказался от денежного наследства своего предшественника — теперь его отец не получает финансы из бюджета королевского дома.

Один из скандалов был связан с возможным отмыванием денег во время нахождения у власти Хуана Карлоса I. Слухи были и о том, что он передал несколько десятков миллионов евро одной бизнесвумен, которая могла быть его любовницей.

«Засветился» король и в истории со строительством железной дороги в Саудовской Аравии. Коррупционная составляющая была в том, что монарх мог пролоббировать интересы одной из компаний за солидный откат, сообщает канал «360».