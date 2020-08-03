Жена Энди Картрайта общалась с поклонницей супруга после его смерти

Санкт-Петербург, 3 августа. Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которую следствие подозревает в убийстве и расчленении мужа, общалась с его поклонницей. По неофициальной версии, Кохал переписывалась с предполагаемой любовницей Картрайта после того, как ее супруг уже был мертв.

Ранее женщина заявила, что ее муж скончался от передозировки наркотическими веществами 26 июля. По ее словам, для того, уберечь исполнителя от «бесславной смерти», она расчленила тело мужчины, останки разложила по пакетам и хотела спрятать. После этого она позвонила адвокату, который и сообщил о произошедшем в полицию.

Теперь стало известно, что после предполагаемого совершения убийства Кохал переписывалась с девушкой по имени Надежда Р. Как сообщает издание КП.ru, Надежда являлась поклонницей творчества Картрайта и могла быть его любовницей. Вместе с тем, адвокаты обвиняемой стороны пока отрицают это, поскольку переписка Надежды Р. и Энди Картрайта датируется концом марта.

Кроме того, журналисты обращают внимание, что несколько лет назад Кохал общалась со своими подписчиками во время прямого эфира. Обсуждая вопросы измен и любовниц она отметила, что в таком случае необходимо разговаривать исключительно с партнером, а никак не с любовницей. Во время трансляции она также обращала внимание, что сначала нужно подтвердить факт измены.

«Но, если эта информация получена непосредственно от виновника, то разговаривать стоит с ним. Если информация получена непонятно из каких источников, то прежде чем говорить с ним, нужно выяснить эту информацию наверняка», — поясняла Кохал.

Напомним, 3 августа жену погибшего рэпера Энди Картрайта доставили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для избрания меры пресечения. До этого обвиняемая в убийстве вдова находилась в СИЗО.