Донецк, 3 августа. Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал о массовом бегстве населения Украины из разных частей страны и о том, как это влияет на политическую обстановку в стране.

Эксперт сообщил, что у него есть доступ к польской социологии, которая открывает интересные факты. Около четверти постоянно проживающих на территории восточноевропейской страны граждан Украины на данный момент оформляют польское гражданство и не намерены возвращаться на родину.

Также Копатько обратил внимание на то, что в последнее время Польша становится центром силы антирусской восточной Европы.

«Там – польское гражданство, там — польская жизнь, там союз формируется против русских между Литвой, Украиной и Польшей», — объяснил специалист.

Но Украина теряет граждан не только на Западе, но и на Востоке. Сейчас сотни тысяч граждан Незалежной оформляют гражданство России, что, по мнению политолога, серьезно изменит политическую обстановку в регионе. Многие жители Донбасса покинут регион и отправятся в Россию, однако некоторые останутся, что значительно повлияет на реализацию Минских соглашений.

Факт присутствия в Донбассе российских граждан ставит Киев в весьма неудобное положение, но на данный момент у руководства Украины есть множество других проблем. Как сообщалось ранее, западные регионы Украины отказываются выполнять приказы Киева.