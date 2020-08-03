Павел Воля примерил несколько женских нарядов

Москва, 3 августа. Шоумен и юморист Павел Воля в очередной раз эпатировал публику, выложив в свой Instagram весьма спорный видеоролик. На записи артист примерил на себя несколько несколько броских женских нарядов.

Многие подписчики шоумена не поняли нового контента, опубликованного Волей. Некоторые фанаты просто заметили, что никто не стал бы встречаться с дамами, которых изображал артист. Другие решили, что юмористу стоило бы посетить врача.

«Когда мужчина переодевается в женщину – это ненормально. Вы никогда не общались с психологом?» – поинтересовались поклонники, однако отвечать на вопрос Воля не стал.

Ролик под названием «Где-то в параллельной вселенной» не оценили в основном представители мужской половины человечества. Дело в том, что Павел Воля примерил на себя несколько женских образов разной степени откровенности под песню Кэти Перри «I kiss a girl», и эстетичным показанное зрелище назвать было достаточно сложно.

Стоит сказать, что многочисленным подписчицам юмориста ролик пришелся по вкусу. Они, в отличии от мужчин, оставили множество восхищенных комментариев. К обсуждению скандального облика юмориста подключились и его коллеги по цеху, также посмеявшиеся над роликом.

Однако подозрения некоторых подписчиков вполне могут оказаться верными. Как сообщалось ранее, недавно супруга артиста Ляйсан Утяшева рассказала о том, как во время карантина Воля переодевался в женскую одежду. Возможно, что юмористу слишком понравилось облачаться в костюмы другого пола.