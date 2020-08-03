Ахеджакова считает, что Гармаш «не отмоется» после ухода из «Современника»

Москва, 3 августа. Сергей Гармаш «никогда не смоет пятно» своего ухода из театра «Современник». Такое мнение выразила актриса Лия Ахеджакова.

Она опровергла наличие в театре нездоровой атмосферы, из-за которой его покинул Гармаш.

«Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков», — пояснила Ахеджакова.

По словам актрисы, новый руководитель «Современника» предложил труппе «прекрасные планы», передает телеканал «Царьград».

«Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре», — добавила артистка.

В заключение она предложила Гармашу взглянуть «на себя со стороны». Ахеджакова подчеркнула, что Рыжаков является известным режиссером, который обладает множеством наград, а его задумки дадут место для каждого актера.

Ранее Гармаш опубликовал открытое письмо, в котором объявил об уходе из «Современника» из-за несогласия с новым руководством театра. По его мнению, Рыжаков нарушил заветы прежнего руководителя театра Галины Волчек, превратив его в «модное место».