Сын Газманова вынужден перебиваться заработками в Интернете

Москва, 3 августа. Сын известного российского певца Родион Газманов пошел по пути отца, однако до успехов звездного родственника ему далеко. Из-за пандемии коронавируса Газманову-младшему приходится перебиваться нерегулярными заработками в Интернете.

Пандемия коронавируса не обошла стороной деятелей российского шоу-бизнеса. По словам Родиона, инфекция лишила его практически всех источников заработка, и родственная связь со звездой не способна исправить сложившуюся ситуацию.

От «денежной подушки» также ничего не осталось, поэтому музыкант начал экстренно искать новые способы заработать. После введения режима самоизоляции многие артисты начали зарабатывать с помощью виртуальных поздравлений. По этому пути решил пойти и Газманов-младший.

Артист начал записывать недорогие и короткие видео-поздравления, стоимостью от пяти до десяти тысяч рублей. За пять тысяч музыкант просто поздравляет именинника, за семь — исполняет одну песню, а за десять играет несколько песен. Однако в данном случае часть прибыли певцу приходится отдавать музыкантам.

По информации издания Bimru.ru, заработать на своей популярности у Газманова-младшего все-таки удается. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире и отсутствие выступлений, с помощью интернет-заработка он получает порядка 70 тыс. рублей в месяц.

Родион Газманов является не единственным ребенком, воспитанным певцом. Как сообщалось ранее, недавно Олег Газманов исполнил зажигательный танец в трусах от приемного сына.