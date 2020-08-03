Экстрасенс предсказала скорый уход доллара с мировой финансовой арены

В понедельник, 3 августа, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Рубль, доллар или евро — что происходит на валютных рынках». В ней приняли участие экономисты, социологи, финансовые аналитики, журналисты, чиновники и политики.

Американская валюта упала до рекордно низкого уровня за последние два года. Это случилось после того, как США сообщили о рекордном снижении валового внутреннего продукта и феноменальном росте безработицы. Евро последние четыре месяца растет и к рублю — теперь он торгуется по 87 рублей.

Это вызывает тревогу у граждан России — мы очень чутко реагируем на колебания курса национальной валюты, что, однако же, не прибавляет ей веса. Причем дело не в нефти: она прибавила почти 5% за месяц, в то время как рубль демонстрирует отрицательный рост уже последние два месяца.

Вместе с тем финансовые аналитики в один голос утверждают, что в августе доллар не будет стоить дороже 75 рублей, а в РФ невозможен дефолт по внешним или внутренним обязательствам, поскольку золотовалютные резервы страны полностью покрывают государственный долг и продолжают расти.

В рамках пресс-конференции была обсуждена возможность повторения «черной пятницы», судьба российской валюты и то, насколько обоснованы опасения россиян за свое материальное состояние.

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган назвал август «традиционно плохим месяцем». По его словам, 40% августов были ужасными с точки зрения рынков (достаточно вспомнить только 1998 и 2008 года), однако с точки зрения практической пользы надо не предъявлять претензии к «зловредному месяцу», а разбираться в причинах «просадки» рубля.

«Разумный диапазон колебания национальной валюты по отношению к американской в текущих условиях: 72-75 рублей за доллар, — убежден профессор. — При этом, замечу, вопрос балансировки бюджета очень важен. Размер долгов у РФ крайне незначительный, а резервы по-прежнему огромные. Сейчас у нас крайне низкий уровень инфляции, а процентная ставка неуклонно снижается (ее реальное значение составляет 1,5-2%). Во всем мире она уже давно достигла отрицательных значений».

Коган заявил, что колебание курсов валют бьет прежде всего «по старикам», которые из-за роста цен на импортные лекарства вынуждены тратить чрезмерные для себя суммы для поддержания все сильнее ухудшающегося здоровья.

«К концу года доллар будет стоить примерно 75-78 рублей, — отметил эксперт. — Что же касается цен на нефть, то точно их предсказать невозможно — скорее всего, это будут 45-47 долларов за баррель. Нашу страну ожидает вялотекущая рецессия — но в целом РФ будет чувствовать себя относительно неплохо. Больше всего кризис ударил по европейской экономике, поскольку она заточена на глобальный экспорт. Ей сейчас не позавидуешь. Как, кстати, не позавидуешь бразильской, аргентинской и турецкой экономикам. По сравнению с ними, у нас все не так плохо — могло быть и хуже, уж поверьте мне».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что рубль в свое время был «переукреплен». По его мнению, это произошло благодаря активным операциям Центробанка на валютном рынке. Однако на поведение инвесторов очень сильно влияет усилившаяся антироссийская риторика — и они выводят капиталы, что влияет на ослабление национальной валюты.

«Самый лучший рубль — не столько «сильный», сколько стабильный. Для бизнеса это важнее. От крепкого рубля зависит состояние экономики, и его курс будет колебаться в зависимости от стоимости нефти в ближайшее время», — уверен парламентарий.

По его словам, Россия, как и весь остальной мир, время от времени включает «печатный станок», чтобы решить сиюминутные финансовые проблемы.

«Но наша страна делает это крайне умеренно, — убежден депутат. — Поэтому инфляции мы не наблюдаем. Выплаты бизнесу происходят из резервов, а поскольку они уже были в Центробанке, то никак не повлияли на финансовую систему страны. В целом, я считаю, что правительство делает все грамотно, обеспечивая финансовую стабильность государства».

Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек не поддерживает идею «печати» дополнительной денежной массы — он уверен, что это сильно вредит всей кредитной системе России. Падение же рубля по отношению к доллару он связывает с существенным уменьшением поступлений из «валютных источников».

«Мой прогноз на конец 2020 года: рост цен на энергоресурсы и, соответственно, возвращение к мартовским величинам доллара (69-73 рубля) и евро (82-84 рубля), — сказал эксперт. — Хранить деньги я предлагаю в рублях – если доход небольшой, или в валюте — если вы хотите потратить их когда-нибудь потом. Тем же, у кого есть в загашнике 200-300 тысяч рублей, лучше просто положить их в банк под 6,5-7% годовых. Брать акции не советую: чтобы получить с них хороший доход, надо иметь серьезные деньги. Дивидендов вы можете дождаться лишь через полтора года, а ценные бумаги, если кто не знал, как растут, так и падают. Это рискованная деятельность, так что намного лучше эти 300 тысяч положить в банк и получать с них гарантированный доход».

Что же касается ценных металлов, то в них, по словам Ходачека, свои средства хранят, как правило, большие компании — это нужно им для формирования акционерных фондов. Простым гражданам лезть в это смысла никакого нет.

Независимый аналитик Александр Егоров считает, что основную массу своих финансовых средств человеку надо хранить в той валюте, которой он чаще всего пользуется.

«Если есть планы на будущее с «заграницей» — следует обратить внимание на денежные знаки той страны, в которую вы собираетесь уехать, — улыбнулся Егоров. — Но здесь, в России, хранить деньги лучше всего в рублях. Что же касается криптовалюты, то это явно не инструмент не для большинства из наших граждан. Нужно понимать, что можно много потерять. Тот, кто на уровне профи занимается операциями с биткоином, может позволить себе рисковать — в том числе, и в отношении безопасности. И давайте не будем забывать, что российское законодательство не очень положительно к нему относится».

Эксперт отметил, что ситуация с американской валютой в ближайшее время «вряд ли будет печальной» — экономика США легко адаптируется к происходящим в мире событиям, а доллар хоть и не является единственной международной валютой, но все же относится к числу «основополагающих» наряду с евро и юанем.

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин подтвердил опасения насчет августа: по его словам, это «момент сезонного ослабления рубля», поскольку потоки валюты в этот период года таковы, что усиливается давление на курс рубля из-за сезонного увеличения спроса на сезонные услуги, такие как туризм.

«Если в этих условиях вы точно хотите потерять свои нажитые непосильным трудом 300 тысяч рублей, начните скупать золото, валюту и биткоины, — смеется эксперт. — Заработать на акциях простому человеку вряд ли удастся: скорее всего, он просто потеряет деньги. Это инструмент не для всех, он очень рискованный, так как любая акция может в итоге подешеветь. Думаю, грамотно распоряжаться ими сможет только около 10% всего населения страны. Так что мой совет — хранить финансы в рублях, особенно, если их не так уж и много».

Экстрасенс Дарья Миронова убеждена, что, несмотря на стремительное падение рубля, российский Центробанк изо всех сил будет изо всех сил сдерживать этот процесс.

«Чтобы не допустить деноминации рубля, правительством в феврале 2021 года будет проведена денежная реформа, — уверена Миронова. — До конца текущего года наша валюта будет очень сильно качаться: евро вырастит до 100 рублей, а доллар — до 89. К масштабному кризису мы будем больше всего близки к концу октября-началу ноября, но благодаря правильной политике государства мы быстро выйдем из него».

Экстрасенс заявила, что не доверяет мнению маститых экономических экспертов: так, никто из них год назад и помыслить не мог, что сегодня мир окажется в той ситуации, в которой сейчас находится.

«Я не призываю менять валюту: если у вас есть рубли, оставайтесь в рублях, — советует женщина. — Грядущая денежная реформа укрепит финансы тех, кто решит так поступить, но надо понимать, что российская денежная единица будет продолжать падать, а не расти».

Миронова также спрогнозировала итог грядущих президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре — по ее словам, сначала Дональд Трамп будет заметно уступать своему основному сопернику, кандидату от демократов Джозефу Байдену. Но в последний момент он возьмет вверх над противником и повторно займет высший государственный пост в стране.

«Что же касается сланцевой нефти, то сокращение ее добычи представляется мне более чем очевидным сценарием, — отметила гостья пресс-центра. — Благодаря этому цена на нефть вырастет. Однако военные расходы Соединенных Штатов будут только расти. Более того, я предвижу их почти двукратное увеличение».

Экстрасенс предсказала скорый уход доллара с мировой финансовой арены — по ее мнению, через 15-17 лет его место займут другие валюты, такие, как юань.