В Госдуме назвали причины коррупции среди петербургских депутатов

Санкт-Петербурга, 3 августа. Уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля является следствием сомнительной схемы внесения поправок в городской бюджет. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Накануне региональный парламентарий был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Коваль за денежное вознаграждение пролоббировал необходимые изменения бюджета.

Вострецов утверждает, что давно призывал отказаться от действующей процедуры внесения поправок в главный финансовый документ.

«Законодательная власть должна заниматься законотворческой деятельностью, а не распределением денежных средств, как Дед Мороз из мешка. <…> Уже нигде в стране ничего подобного нет, коррупционная составляющая в чистом виде. Не должен депутатский корпус этим заниматься, тогда не будет соблазна у депутатов», — считает депутат Госдумы.

При этом он опроверг предположение, что уголовное преследование Коваля вызвано аппаратной борьбой.