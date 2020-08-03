Актер Жигунов чуть не погиб во время съемки кино

Москва, 3 августа. Актер Сергей Жигунов едва не погиб на съемках кино «Ричард львиное сердце». Историю рассказала бывшая жена актера Сергея Безрукова — Ирина, опубликовав в Instagram раритетное фото и сделав советующую запись к нему.
По словам актрисы, кадр был сделан в 1992 году. Во время одного из перерывов Сергей Жигунов «устроил скачки» на лошади, при этом, еще и размахивал кинжалом.
«И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель. Конечно, это произошло случайно. Сергей соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: «Не смей трогать», — поделилась воспоминаниями актриса.
Видимо, крик был очень громкий, раз Жигунов сразу же остановился.
По словам актрисы, пришлось отключить напряжение, брать резиновые перчатки и доставать остатки кинжала. Она добавила, что главное — никто не пострадал.
Пользователи поблагодарили автора за эту историю. Некоторые после прочтения решили посмотреть фильм «Ричард львиное сердце».
«Подписалась на вас недавно. Читаю, смотрю. Вы такая умница, такая светлая. От слов ваших, историй веет таким добром и любовью. Как приятно все это наблюдать. Дай бог здоровья и всего того, что сами думаете тайком», — написала с благодарностью подписчица.