Актер Жигунов чуть не погиб во время съемки кино

Москва, 3 августа. Актер Сергей Жигунов едва не погиб на съемках кино «Ричард львиное сердце». Историю рассказала бывшая жена актера Сергея Безрукова — Ирина, опубликовав в Instagram раритетное фото и сделав советующую запись к нему.

По словам актрисы, кадр был сделан в 1992 году. Во время одного из перерывов Сергей Жигунов «устроил скачки» на лошади, при этом, еще и размахивал кинжалом.

«И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель. Конечно, это произошло случайно. Сергей соскочил с лошади и побежал скорее доставать кинжал из земли, и в этот момент раздался истошный крик световика: «Не смей трогать», — поделилась воспоминаниями актриса.

Видимо, крик был очень громкий, раз Жигунов сразу же остановился.

По словам актрисы, пришлось отключить напряжение, брать резиновые перчатки и доставать остатки кинжала. Она добавила, что главное — никто не пострадал.

Пользователи поблагодарили автора за эту историю. Некоторые после прочтения решили посмотреть фильм «Ричард львиное сердце».